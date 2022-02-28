Украина попросила ЕС о немедленном присоединении к нему по специальной процедуре

Украина призывает немедленно принять её в Евросоюз по специальной процедуре. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы обращаемся к Европейскому союзу с просьбой о немедленном присоединении по новой специальной процедуре", — заявил глава страны в видеообращении, размещённом в Telegram.

Зеленский выразил благодарность европейским партнёрам за то, что они остаются с Украиной. Вместе с тем президент подчеркнул, что целью Киева является сотрудничество "на равных".

"Я уверен, что это справедливо, я уверен, что мы это заслужили, я уверен, что это возможно", — заявил украинский лидер.

Зеленский выступил с видеообращением перед началом переговоров между Москвой и Киевом в Белоруссии, организованных на фоне российской спецоперации на Украине. В Киеве заявили, что для украинской стороны на переговорах приоритетами являются немедленное прекращение огня и отвод российских войск из страны. Как заявил накануне Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Борисом Джонсоном, ближайшие 24 часа могут стать решающими для Украины.

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