Кулеба призвал Европу перестать смотреть на Украину "через призму России"

Евросоюзу стоит перестать воспринимать Украину зоной российского влияния, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Надо перестать смотреть на Украину через призму России. Надо смотреть на Украину, как на самодостаточного члена большого европейского сообщества, будущего члена ЕС", — цитирует РИА Новости заявление министра на состоявшейся в Киеве совместной пресс-конференции с главами МИД Австрии, Словакии и Чехии.

По словам Кулебы, Киеву нужна решительность Евросоюза в вопросе применения антироссийских санкций, а также его "амбициозность" по отношению к Украине.

"Сегодняшний кризис — это уникальный случай отбросить исторические стереотипы касательно перспектив и европейской интеграции Украины и посмотреть на будущее Украины как члена ЕС", — заявил министр.

По его мнению, такой подход будет отвечать интересам самого Евросоюза, поскольку с Украиной он станет "сильнее и экономически мощнее".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен