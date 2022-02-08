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Автор Владимир Васютченко

Кулеба призвал Европу перестать смотреть на Украину "через призму России"

Мир

Евросоюзу стоит перестать воспринимать Украину зоной российского влияния, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Кулеба призвал Европу перестать смотреть на Украину "через призму России"

"Надо перестать смотреть на Украину через призму России. Надо смотреть на Украину, как на самодостаточного члена большого европейского сообщества, будущего члена ЕС", — цитирует РИА Новости заявление министра на состоявшейся в Киеве совместной пресс-конференции с главами МИД Австрии, Словакии и Чехии.

По словам Кулебы, Киеву нужна решительность Евросоюза в вопросе применения антироссийских санкций, а также его "амбициозность" по отношению к Украине.

"Сегодняшний кризис — это уникальный случай отбросить исторические стереотипы касательно перспектив и европейской интеграции Украины и посмотреть на будущее Украины как члена ЕС", — заявил министр.

По его мнению, такой подход будет отвечать интересам самого Евросоюза, поскольку с Украиной он станет "сильнее и экономически мощнее".

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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