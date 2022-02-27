Депутат Рады обвинил власти Украину в применении фашистской тактики войны

Киевская власть применяет тактику "живого щита" из мирных жителей, чтобы противостоять российской армии, написал в Telegram депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" Илья Кива.

По словам парламентария, тактика "живого щита" является фашистской, но именно её сегодня использует власть Украины.

Также Кива рассказал, что в Киеве бойцы территориальной обороны расстреливают мирных горожан прямо на улицах. Уже известно о нескольких десятках убитых киевлян. Депутат Рады считает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается намеренно увеличить количество жертв среди мирного населения, чтобы потом обвинить Россию в их гибели и тем самым доказать, будто российская армия воюет не с националистами, а с простыми гражданами.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что украинские националисты издеваются над попавшими в плен российскими солдатами и сравнил их действия с пытками немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Конашенков пообещал, что все украинцы, которые пытают военнослужащих армии РФ, будут идентифицированы и сурово наказаны.

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