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Автор Игорь Рябов

Депутат Рады Кива: в Киеве территориальная оборона расстреливает людей на улицах

Мир

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" Илья Кива заявил, что в Киеве бойцы территориальной обороны расстреливают мирных горожан прямо на улицах.

"Будьте осторожны! В Киеве тер. оборона расстреливает людей на улицах. Уже десятки убитых гражданских лиц. Зеленский всеми силами пытается увеличить количество жертв", — написал Кива в Telegram-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, которая направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины. Как сообщает Минобороны РФ, за последние 24 часа Вооружённые силы России блокировали Херсон и Бердянск, а также взяли под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка.

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