Минобороны РФ: войска ДНР взяли под контроль два населённых пункта

Ещё два населённых пункта Донецкой области перешли под контроль ДНР.

Как сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, бойцы ДНР взяли под контроль посёлок городского типа Андреевка и село Анадоль в Волновахском районе Донецкой области.

По словам Конашенкова, в воскресенье, 27 февраля, подразделения ДНР продвинулись вглубь Украины на 3 километра в направлении села Петровское. Представитель военного ведомства заявил, что силы Донецкой народной республики завершают разгром резервов оперативно-тактической группы «Восток».

Утром 27 февраля Конащенков сообщил о взятии под контроль бойцами ДНР населённых пунктов Павлополь и Пищевик.

По словам представителя Минобороны, войска Луганской народной республики при огневой поддержке российских военных продвинулась вглубь Украины уже на 56 километров и продолжают развивать наступление. За прошедшие сутки бойцы ЛНР взяли под контроль населённые пункты Новоахтырка, Смоляниново, Станично-Луганское

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