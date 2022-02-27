В ДНР и ЛНР заявили о взятии под контроль новых населённых пунктов

Новые населённые пункты перешли под контроль ДНР и ЛНР в Донбассе.

Народная милиция ДНР сообщила, что её бойцы при поддержке российских военных освободили от ВСУ село Пищевик в Волновахском районе Донецкой области.

"Теперь гражданам ДНР не нужно больше проходить через контрольный пункт, чтобы увидеться с родными, проживающими на ранее оккупированной Украиной территории", — отмечается в сообщении ведомства в Telegram.

В Народной милиции ЛНР заявили о взятии под контроль посёлка Трёхизбёнка в Счастьинском районе Луганской области.

"Подразделения Народной милиции продолжают освобождать территорию ЛНР. Населенный пункт Трёхизбёнка полностью перешел под контроль Луганской Народной Республики. Операция по освобождению продолжается", — сообщило ведомство в своём телеграм-канале.

Накануне, 26 февраля бойцы ЛНР освободили от украинских военных станицу Луганскую в Счастьинском районе.

По данным Минобороны РФ, которые приводит ТАСС, с начала спецоперации РФ войска ЛНР продвинулись вглубь Украины уже на 46 километров.

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