Новые населённые пункты перешли под контроль ДНР и ЛНР в Донбассе.
Народная милиция ДНР сообщила, что её бойцы при поддержке российских военных освободили от ВСУ село Пищевик в Волновахском районе Донецкой области.
"Теперь гражданам ДНР не нужно больше проходить через контрольный пункт, чтобы увидеться с родными, проживающими на ранее оккупированной Украиной территории", — отмечается в сообщении ведомства в Telegram.
В Народной милиции ЛНР заявили о взятии под контроль посёлка Трёхизбёнка в Счастьинском районе Луганской области.
"Подразделения Народной милиции продолжают освобождать территорию ЛНР. Населенный пункт Трёхизбёнка полностью перешел под контроль Луганской Народной Республики. Операция по освобождению продолжается", — сообщило ведомство в своём телеграм-канале.
Накануне, 26 февраля бойцы ЛНР освободили от украинских военных станицу Луганскую в Счастьинском районе.
По данным Минобороны РФ, которые приводит ТАСС, с начала спецоперации РФ войска ЛНР продвинулись вглубь Украины уже на 46 километров.
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Если сейчас Россия быстро не закроет пройденные тылы, то через какое-то время наши группировки окажутся фактически в состоянии полуокружения, считает военный эксперт Игорь Стрелков.