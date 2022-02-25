В ДНР заявили о взятии под контроль города и двух сёл в Донецкой области

Город Николаевка, а также сёла Богдановка и Новогнатовка в Донецкой области перешли под контроль ДНР. Об этом сообщает Народная милиция республики.

"На Мариупольском направлении подразделения Народной милиции взяли под контроль н. п. Николаевка, Новогнатовка и Богдановка, а также прилегающие к ним районы и дороги", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Также сообщается об успешном подавлении огневых точек ВСУ в окрестностях населённых пунктов Авдеевка, Верхнеторецкое, Гнутово, Красногоровка, Майорск, Марьинка, Новомихайловка, Павлополь, Первомайское, Пески и Талаковка.

По информации ведомства, возле населённого пункта Заможное морские пехотинцы ВСУ покинули свои позиции, бросив оружие и боеприпасы.

Кроме того, сообщается о перешедших на сторону ДНР бойцах 36-й и 53-й бригад ВСУ.

"Им оказана вся необходимая медицинская помощь, предоставлена горячая пища и чистая одежда. После окончания боевых действий они вернутся домой к своим семьям живыми и здоровыми", — говорится в сообщении.

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