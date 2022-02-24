В ЛНР заявили о начале операции по освобождению своих территорий

Народная милиция ЛНР начала операцию по освобождению "временно оккупированных территорий" республики.

"24 февраля Народная милиция ЛНР начала артподготовку и операцию по освобождению временно оккупированных территорий Луганской народной республики", — сообщил представитель ведомства в Telegram.

По его словам, огонь со стороны ЛНР ведётся только по военным объектам и местам скопления техники и солдат ВСУ.

В МВД Украины сообщили, что ЛНР уже захватила сёла Городище и Меловое в Луганской области.

Ранее российским президентом Владимиром Путиным было объявлено о проведении специальной военной операции из-за обострения обстановки в Донбассе. С раннего утра 24 февраля военные объекты по всей Украине подверглись ракетным обстрелам. В российском министерстве обороны сообщили о планах по выведению из строя объектов военной инфраструктуры Украины высокоточными средствами поражения целей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории страны.

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