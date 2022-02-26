По мнению главы комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса, Запад, введя санкции против представителей высшей власти в России, наглядно продемонстрировал, что исчерпал свой санкционный лимит в этом плане.
"То, что ряд стран Запада в санкционном угаре перешли к эффектным, но, как они и сами признают, символическим жестам, говорит о том, что их санкционный инструментарий исчерпан", — сказал Клишас, слова которого приводит "Газета.Ru".
Ранее США объявили о санкциях против главы РФ Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, главы министерства обороны РФ Сергея Шойгу, и прочих членов Совета безопасности России.
Специальная военная операция по демилитаризации Украины была начата утром 24 февраля по распоряжению Владимира Путина, после того, как руководство ДНР и ЛНР обратилось к российскому лидеру с просьбой о помощи.
В Минобороны уже неоднократно заявляли, что никаких ракетных, артиллерийских или авиа ударов российскими силами по городам Украины не наносится, и мирное население во время операции не пострадает, так как её целью является исключительно вывод из строя военной инфраструктуры.
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Утром 25 февраля некоторые СМИ сообщили, что c полуострова Крым на Украину выдвинулся знаменитый чеченский батальон. Перед бойцами подразделения поставлена задача выйти в тыл Мариуполя, а после зачистить город.