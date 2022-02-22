Совфед разрешил Путину использовать Вооружённые силы РФ в Донбассе

Совет Федерации одобрил использование Вооруженных сил РФ за пределами страны.

По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, ранее этот вопрос обсудили профильные комитеты по конституционному строительству, по обороне, по международным делам и Совет верхней палаты парламента.

Глава конституционного комитета Андрей Клишас заявил, что численность военного контингента, территории его действия, а также срок пребывания за границей определяет президент России Владимир Путин на основании конституции.

В понедельник, 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. В соответствии с четвёртым пунктом подписанного документа, Вооружённые силы РФ будут поддерживать мир в республиках.

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