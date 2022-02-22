Совет Федерации одобрил использование Вооруженных сил РФ за пределами страны.
По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, ранее этот вопрос обсудили профильные комитеты по конституционному строительству, по обороне, по международным делам и Совет верхней палаты парламента.
Глава конституционного комитета Андрей Клишас заявил, что численность военного контингента, территории его действия, а также срок пребывания за границей определяет президент России Владимир Путин на основании конституции.
В понедельник, 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. В соответствии с четвёртым пунктом подписанного документа, Вооружённые силы РФ будут поддерживать мир в республиках.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.
Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.