В Польше ответили, будет ли НАТО отправлять войска на Украину

Не может быть и речи об отправке польских войск на Украину, заявил директор Бюро национальной безопасности Польши BBN Павел Солох.

В эфире радиостанции Zet Солох ответил на вопрос, будет ли интервенция НАТО на Украине.

Давайте не будем так однозначно предрешать этот вопрос… О направлении польских войск на Украину речи не идёт. Это вообще не рассматривается", — сказал он.

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