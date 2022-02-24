Байден рассказал, какие последствия ждут Россию из-за Украины

Американский лидер Джо Байден пригрозил России "экономическими и стратегическими" последствиями на фоне серьёзного обострения ситуации на Украине.

"США и союзники объединятся, станут более приверженными. Агрессия (президента РФ Владимира) Путина против Украины будет стоить России экономически и стратегически. Мы обеспечим это", — передаёт РИА Новости его слова.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в связи с обострением ситуации в Донбассе.

Украинские СМИ сообщили о начавшихся 24 февраля с 5.00 ракетных обстрелах военных объектов по всей стране. В Минобороны РФ сообщили, что не наносят ударов по населённым пунктам Украины, но планируют выведение из строя военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ при помощи высокоточных средств поражения целей.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о "жёстких санкциях" против РФ, которые он обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в том числе отключение России от SWIFT, а также бесполётную зону над Украиной.

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