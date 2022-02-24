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Автор Светлана Нерадовская

Зеленский угрожает закрыть Россию новым железным занавесом

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский выразил радость от того, что Россия окажется изолирована от всего "цивилизованного мира" силами международного сообщества из-за проводимой ею спецоперации на Украине.

Зеленский угрожает закрыть Россию новым железным занавесом

"То, что мы сегодня услышали — это не просто ракетные взрывы, бои и грохот самолётов. Это звук нового железного занавеса, который опустился и закрывает Россию от цивилизованного мира. Наша национальная задача — сделать так, чтобы этот занавес не упал на нашу землю", — заявил Зеленский, слова которого передаёт "Газета.Ru".

Также президент Украины, противореча сам себе, в одном предложении призвал всех "вернуться на путь мира" и одновременно вступить в ряды украинской армии, отметив, что любой украинец, имеющий боевой опыт, будет полезен.

Предложив "вернуться на путь мира", Зеленский никак не конкретизировал эту мысль, и не выдвигал никаких предложений на этот счёт.

Он напомнил, что это Россия начала войну на Украине, и попросил россиян закончить её.

Ранее Верховная Рада единогласно попросила Зеленского в срочном порядке начать диалог с Россией, так как в этой войне, по их словам, не может быть победителей.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина донбасс владимир путин владимир зеленский
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