Зеленский угрожает закрыть Россию новым железным занавесом

Президент Украины Владимир Зеленский выразил радость от того, что Россия окажется изолирована от всего "цивилизованного мира" силами международного сообщества из-за проводимой ею спецоперации на Украине.

"То, что мы сегодня услышали — это не просто ракетные взрывы, бои и грохот самолётов. Это звук нового железного занавеса, который опустился и закрывает Россию от цивилизованного мира. Наша национальная задача — сделать так, чтобы этот занавес не упал на нашу землю", — заявил Зеленский, слова которого передаёт "Газета.Ru".

Также президент Украины, противореча сам себе, в одном предложении призвал всех "вернуться на путь мира" и одновременно вступить в ряды украинской армии, отметив, что любой украинец, имеющий боевой опыт, будет полезен.

Предложив "вернуться на путь мира", Зеленский никак не конкретизировал эту мысль, и не выдвигал никаких предложений на этот счёт.

Он напомнил, что это Россия начала войну на Украине, и попросил россиян закончить её.

Ранее Верховная Рада единогласно попросила Зеленского в срочном порядке начать диалог с Россией, так как в этой войне, по их словам, не может быть победителей.