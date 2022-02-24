В Берлине опровергли возможность войны между Россией и НАТО

Глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявил, что военного столкновения между Россией и Североатлантическим альянсом не будет, потому что Украина не является членом НАТО.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, направленной на защиту мирного населения в Донбассе после того, как главы ДНР и ЛНР попросили Россию помочь сдержать агрессию Украины. По словам главы государства, России не оставили выбора — она вынуждена защитить себя от "тех, кто взял Украину в заложники".

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что цель спецоперации — демилитаризация и денатификация Украины.

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