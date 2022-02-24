Украинский аналитик оценил спецоперацию Путина: "Самое настоящее сумасшествие"

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина провести спецоперацию в Донбассе и на Украине.

"Происходящее — самое настоящее сумасшествие. В этом сумасшествии сейчас трудно сказать, чем всё закончится. Сложно понять, зачем Россия это начала. Можно усомниться в официальных сообщениях, что это просто спецоперация в ЛДНР, честно говоря", — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что описать развитие событий невозможно. Также специалист выразил надежду, что всё это закончится как можно быстрее.

"Зеленский объявил военное положение. Объявил мобилизацию. Понятно, что Украина будет защищаться. Какие ещё могут быть действия?" — заключил эксперт.

Ранее Путин обратился к гражданам России. Он заявил о начале специальной военной операции на территории ЛДНР и Украины. Вместе с этим президент подчеркнул, что речь не идёт об оккупации соседней страны.

"Принято решение о проведении специальной военной операции", — сообщил глава РФ.

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