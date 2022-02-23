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Автор Юлия Миленина

Украина объявила о начале массового призыва резервистов в ряды ВСУ

Мир

В среду, 23 февраля, на Украине начался призыв резервистов в ВСУ. За военными, согласно законодательству страны, будут сохраняться рабочие места и среднемесячная зарплата.

Украина объявила о начале массового призыва резервистов в ряды ВСУ

В Facebook-аккаунте командования Сухопутных войск Вооружённых сил Украины сказано, что призыву подлежат резервисты в возрасте от 18 до 60 лет. Это могут быть офицеры, рядовые и сержантский состав. Максимальный срок службы составляет один год.

"Резервисты оперативного резерва первой очереди должны самостоятельно прийти в свои воинские части после телефонного звонка или получения повестки", — сообщили в командовании Сухопутных войск ВСУ.

При этом за неявку и игнорирование призыва предусматривается административная или уголовная ответственность.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов в особый период. Вскоре на территории государства планируется организовать учебные сборы.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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