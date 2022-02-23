В среду, 23 февраля, на Украине начался призыв резервистов в ВСУ. За военными, согласно законодательству страны, будут сохраняться рабочие места и среднемесячная зарплата.
В Facebook-аккаунте командования Сухопутных войск Вооружённых сил Украины сказано, что призыву подлежат резервисты в возрасте от 18 до 60 лет. Это могут быть офицеры, рядовые и сержантский состав. Максимальный срок службы составляет один год.
"Резервисты оперативного резерва первой очереди должны самостоятельно прийти в свои воинские части после телефонного звонка или получения повестки", — сообщили в командовании Сухопутных войск ВСУ.
При этом за неявку и игнорирование призыва предусматривается административная или уголовная ответственность.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов в особый период. Вскоре на территории государства планируется организовать учебные сборы.
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