Слово "вторжение" не отражает происходящее в Донбассе, заявили во Франции

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что слово "вторжение", которое начал использовать американский лидер Джо Байден, не подходит для описания событий, происходящих в Донбассе.

Он призвал политиков взвешивать свои слова перед тем, как произносить что-либо на пресс-конференциях или других мероприятиях с участием представителей СМИ.

"Вторжение — это вторжение. И я считаю, что это неподходящее слово для ситуации в Донбассе", — подчеркнул Брюно Ле Мэр в эфире канала BFMTV.

Политик также добавил, что Франция сейчас лишь наблюдает за действиями российского лидера Владимира Путина. Однако он убеждён: происходящее на Украине и в Донбассе — попытка РФ посягнуть на территориальную целостность соседнего государства, подвергнуть сомнению международные договорённости.

Недавно Байден официально объявил, что Россия своими действиями начала "вторжение" на украинские земли.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен