Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что слово "вторжение", которое начал использовать американский лидер Джо Байден, не подходит для описания событий, происходящих в Донбассе.
Он призвал политиков взвешивать свои слова перед тем, как произносить что-либо на пресс-конференциях или других мероприятиях с участием представителей СМИ.
"Вторжение — это вторжение. И я считаю, что это неподходящее слово для ситуации в Донбассе", — подчеркнул Брюно Ле Мэр в эфире канала BFMTV.
Политик также добавил, что Франция сейчас лишь наблюдает за действиями российского лидера Владимира Путина. Однако он убеждён: происходящее на Украине и в Донбассе — попытка РФ посягнуть на территориальную целостность соседнего государства, подвергнуть сомнению международные договорённости.
Недавно Байден официально объявил, что Россия своими действиями начала "вторжение" на украинские земли.
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