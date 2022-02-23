В ООН раскритиковали решение России по ЛДНР: "Нарушение суверенитета Украины"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отказался воспринимать происшествия в Донбассе как геноцид. Также политик негативно оценил признание Россией независимости ЛДНР.

"Геноцид — это преступление, у которого есть чёткое определение, и использовать его следует в соответствии с международным законодательством. Я думаю, это не тот случай", — заявил генсек ООН, слова которого цитируют в сообщении на официальном сайте организации.

Вместе с этим Гутерриш предупредил, что российские военные на территории Донбасса не являются миротворцами. Понятие данной деятельности трактуют ошибочно, подчеркнул политик. По его мнению, нельзя решать конфликт путём вторжения армии на чужую территорию.

Как отметил генсек ООН, решения Москвы по ЛДНР не соответствуют правилам организации. Признание суверенитета ЛДНР является "нарушением территориальной целостности Украины", сказал Гутерриш.

Ранее 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость неподконтрольных Киеву республик. Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки сообщила о присутствии в регионе "зелёных человечков", вероятных российских военных без формы.

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