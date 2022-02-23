EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

В ЕП придумали, как Украина может выйти из кризиса: "Просто признайте"

Мир

Если Незалежная признает независимость республик Донбасса в соответствии с Минскими соглашениями, это может стать путём выхода из кризиса, заявил французский европарламентарий, член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен.

В ЕП придумали, как Украина может выйти из кризиса: "Просто признайте"

Как подчеркнул Жювен, это самый быстрый способ урегулирования конфликтной ситуации. Европарламентарий отметил, что за все годы украинские власти так и не исполнили свои обязательства в рамках заявленного соглашения. В том числе и предоставления автономии.

"Они ввели ограничения на использование русского языка, в том числе в системе образования и СМИ, — сказал европарламентарий в беседе с ТАСС. — Возвращение к протоколу Минских соглашений потребует серьёзных изменений со стороны украинских властей".

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление постпреда США при ООН о том, что, признав независимость ЛДНР, президент России Владимир Путин "разорвал в клочья" Минские соглашения. И выразили сомнения, что российская сторона на этом остановится.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Политолог рассказал, зачем Донбасс нужен России на самом деле
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина европарламент
Новости
Татьяна Монтян: На Западе одобрили ликвидацию украинского режима
Псаки увидела "зелёных человечков" в ЛДНР: "Ведут себя как военные РФ"
Европа станет колонией США в случае отказа от СП-2, заявила экономист Панина
В ЕП придумали, как Украина может выйти из кризиса: "Просто признайте"
В Крыму потребовали, чтобы ООН признала статус полуострова как аксиому
Экономист Лавровский: что ждёт курс валют из-за новых санкций: "ЕС тоже страшно"
На Украине заявили, что страна оказалась на грани войны из-за ошибок Зеленского
Украинский политик Буймистер нашла способ остановить "вторжение" России
В Европарламенте обвинили Россию в "финансировании сепаратизма" в Приднестровье
Экс-глава Госдепа: в ситуации с Украиной виноват слабак Байден
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Кедми объяснил, что будет с Украиной после признания ЛДНР

Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.

Кедми объяснил, что будет с Украиной после признания ЛДНР
Сосновский назвал, что стало последней каплей в чаше терпения Путина
Политика. Новости и аналитика
Сосновский назвал, что стало последней каплей в чаше терпения Путина
Мир. Новости мира
Политолог объяснил, почему Лукашенко никогда не признает независимость ЛДНР
Мир. Новости мира
На Украине объяснили, что будет после признания Россией ЛДНР: "Начнут пугать"
Василий Амирджанов Власти нанесли удар по народной монументалистике Василий Амирджанов Любовь Степушова Путин готов освобождать Украину, так как она этого хочет Любовь Степушова Усам Оздемиров Чего нам ждать от послания президента Федеральному собранию? Усам Оздемиров
Бывший СССР
Путин готов освобождать Украину, так как она этого хочет
Политика. Новости и аналитика
"Речь Путина ужасна": политолог из США о реакции на признание ДНР и ЛНР
Трамп в восторге от "гениальности" Путина, "сделавшего" Байдена на Украине
Мир. Новости мира
Трамп в восторге от "гениальности" Путина, "сделавшего" Байдена на Украине
Последние материалы
Псаки увидела "зелёных человечков" в ЛДНР: "Ведут себя как военные РФ"
Европа станет колонией США в случае отказа от СП-2, заявила экономист Панина
В ЕП придумали, как Украина может выйти из кризиса: "Просто признайте"
В Крыму потребовали, чтобы ООН признала статус полуострова как аксиому
Экономист Лавровский: что ждёт курс валют из-за новых санкций: "ЕС тоже страшно"
На Украине заявили, что страна оказалась на грани войны из-за ошибок Зеленского
Украинский политик Буймистер нашла способ остановить "вторжение" России
В Европарламенте обвинили Россию в "финансировании сепаратизма" в Приднестровье
Экс-глава Госдепа: в ситуации с Украиной виноват слабак Байден
Обстановку с гибридным штаммом "дельтакрон" в РФ описали в Роспотребнадзоре
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников