Если Незалежная признает независимость республик Донбасса в соответствии с Минскими соглашениями, это может стать путём выхода из кризиса, заявил французский европарламентарий, член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен.
Как подчеркнул Жювен, это самый быстрый способ урегулирования конфликтной ситуации. Европарламентарий отметил, что за все годы украинские власти так и не исполнили свои обязательства в рамках заявленного соглашения. В том числе и предоставления автономии.
"Они ввели ограничения на использование русского языка, в том числе в системе образования и СМИ, — сказал европарламентарий в беседе с ТАСС. — Возвращение к протоколу Минских соглашений потребует серьёзных изменений со стороны украинских властей".
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление постпреда США при ООН о том, что, признав независимость ЛДНР, президент России Владимир Путин "разорвал в клочья" Минские соглашения. И выразили сомнения, что российская сторона на этом остановится.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.