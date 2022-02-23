В ЕП придумали, как Украина может выйти из кризиса: "Просто признайте"

Если Незалежная признает независимость республик Донбасса в соответствии с Минскими соглашениями, это может стать путём выхода из кризиса, заявил французский европарламентарий, член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен.

Как подчеркнул Жювен, это самый быстрый способ урегулирования конфликтной ситуации. Европарламентарий отметил, что за все годы украинские власти так и не исполнили свои обязательства в рамках заявленного соглашения. В том числе и предоставления автономии.

"Они ввели ограничения на использование русского языка, в том числе в системе образования и СМИ, — сказал европарламентарий в беседе с ТАСС. — Возвращение к протоколу Минских соглашений потребует серьёзных изменений со стороны украинских властей".

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление постпреда США при ООН о том, что, признав независимость ЛДНР, президент России Владимир Путин "разорвал в клочья" Минские соглашения. И выразили сомнения, что российская сторона на этом остановится.

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