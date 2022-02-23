Член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен сообщил, что Вашингтон и Лондон специально поддерживают напряжённую обстановку на Украине. По мнению политика, таким образом они пытаются подчинить страны Евросоюза.
"Настоящий вызов — это не Украина. Для США и Великобритании главный вызов — это подчинение Евросоюза и разрушение любой воли к независимости со стороны ЕС", — сказал европарламентарий, слова которого приводит ТАСС.
Он подчеркнул, что Лондон использует украинский кризис, чтобы отмстить Европе. Британские власти всегда противились нормам ЕС, из-за них вынужденно перестали быть частью объединения, напомнил Жювен. Также он обвинил США в попытках воевать чужими руками. Как отметил политик, Вашингтон хочет, чтобы страны-союзницы покупали его дорогой и вредящей экологии газ, а не российское топливо.
Вместе с этим парламентарий призвал Европу стать более автономной и самостоятельной в области обеспечения безопасности. Сейчас объединению нужно согласовывать каждое действие по вопросам обороны с американскими властями, возмутился Жювен.
Ранее он рассказал о самом быстром способе решить конфликт в Донбассе. По словам политика, Киев должен выполнить Минские договорённости и признать суверенитет ЛДНР.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.