В Европарламенте обвинили США и Британию в желании подчинить ЕС через Украину

Член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен сообщил, что Вашингтон и Лондон специально поддерживают напряжённую обстановку на Украине. По мнению политика, таким образом они пытаются подчинить страны Евросоюза.

"Настоящий вызов — это не Украина. Для США и Великобритании главный вызов — это подчинение Евросоюза и разрушение любой воли к независимости со стороны ЕС", — сказал европарламентарий, слова которого приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что Лондон использует украинский кризис, чтобы отмстить Европе. Британские власти всегда противились нормам ЕС, из-за них вынужденно перестали быть частью объединения, напомнил Жювен. Также он обвинил США в попытках воевать чужими руками. Как отметил политик, Вашингтон хочет, чтобы страны-союзницы покупали его дорогой и вредящей экологии газ, а не российское топливо.

Вместе с этим парламентарий призвал Европу стать более автономной и самостоятельной в области обеспечения безопасности. Сейчас объединению нужно согласовывать каждое действие по вопросам обороны с американскими властями, возмутился Жювен.

Ранее он рассказал о самом быстром способе решить конфликт в Донбассе. По словам политика, Киев должен выполнить Минские договорённости и признать суверенитет ЛДНР.

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