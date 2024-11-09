Сама нежность: все будут в восторге от крем-супа из шампиньонов

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы расскажем вам о рецепте нежного крем-супа из шампиньонов, который готовят в лучших кафе. Попробуйте приготовить его и вы!

Фото: commons.wikimedia.org by French Recipes, CC BY-SA 3.0

Для приготовления крем-супа из шампиньонов вам потребуется:

500 г шампиньонов;

2 небольшие луковицы;

2 ст. л. муки;

50 г сливочного масла;

600 мл куриного, мясного или овощного бульона;

200 мл сливок (10%);

перец и соль по вкусу.

Процесс приготовления:

Нарежьте грибы и лук небольшими кусочками и обжарьте на растительном масле до мягкости. Измельчите их в блендере, добавив 1 стакан бульона. Растопите сливочное масло в кастрюле, добавьте муку и обжарьте 1-2 минуты. Постепенно влейте оставшийся бульон, помешивая. Доведите до кипения. Добавьте измельчённые шампиньоны, перемешайте и снова дождитесь закипания. Положите соль и перец и держите суп на огне ещё 7-8 минут. Добавьте сливки и доведите до кипения. Снимите суп с огня. Подавайте суп с гренками, которые можно положить прямо в суп или есть отдельно.

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).



Грибной суп — суп, основным ингредиентом которого являются грибы.

