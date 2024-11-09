Сама нежность: все будут в восторге от крем-супа из шампиньонов
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Сегодня мы расскажем вам о рецепте нежного крем-супа из шампиньонов, который готовят в лучших кафе. Попробуйте приготовить его и вы!
Фото: commons.wikimedia.org by French Recipes, CC BY-SA 3.0
Для приготовления крем-супа из шампиньонов вам потребуется:
- 500 г шампиньонов;
- 2 небольшие луковицы;
- 2 ст. л. муки;
- 50 г сливочного масла;
- 600 мл куриного, мясного или овощного бульона;
- 200 мл сливок (10%);
- перец и соль по вкусу.
Процесс приготовления:
- Нарежьте грибы и лук небольшими кусочками и обжарьте на растительном масле до мягкости. Измельчите их в блендере, добавив 1 стакан бульона.
- Растопите сливочное масло в кастрюле, добавьте муку и обжарьте 1-2 минуты. Постепенно влейте оставшийся бульон, помешивая. Доведите до кипения.
- Добавьте измельчённые шампиньоны, перемешайте и снова дождитесь закипания.
- Положите соль и перец и держите суп на огне ещё 7-8 минут.
- Добавьте сливки и доведите до кипения. Снимите суп с огня.
- Подавайте суп с гренками, которые можно положить прямо в суп или есть отдельно.
Уточнения
Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).
Грибной суп — суп, основным ингредиентом которого являются грибы.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру