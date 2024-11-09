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Сама нежность: все будут в восторге от крем-супа из шампиньонов

1:15
Еда

Сегодня мы расскажем вам о рецепте нежного крем-супа из шампиньонов, который готовят в лучших кафе. Попробуйте приготовить его и вы!

Сама нежность: все будут в восторге от крем-супа из шампиньонов
Фото: commons.wikimedia.org by French Recipes, CC BY-SA 3.0

Для приготовления крем-супа из шампиньонов вам потребуется:

  • 500 г шампиньонов;
  • 2 небольшие луковицы;
  • 2 ст. л. муки;
  • 50 г сливочного масла;
  • 600 мл куриного, мясного или овощного бульона;
  • 200 мл сливок (10%);
  • перец и соль по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Нарежьте грибы и лук небольшими кусочками и обжарьте на растительном масле до мягкости. Измельчите их в блендере, добавив 1 стакан бульона.
  2. Растопите сливочное масло в кастрюле, добавьте муку и обжарьте 1-2 минуты. Постепенно влейте оставшийся бульон, помешивая. Доведите до кипения.
  3. Добавьте измельчённые шампиньоны, перемешайте и снова дождитесь закипания.
  4. Положите соль и перец и держите суп на огне ещё 7-8 минут.
  5. Добавьте сливки и доведите до кипения. Снимите суп с огня.
  6. Подавайте суп с гренками, которые можно положить прямо в суп или есть отдельно.

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae). 

Грибной суп — суп, основным ингредиентом которого являются грибы.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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