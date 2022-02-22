Киев посоветовал Европе "забрать Украину себе"

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к западным лидерам. В ходе пресс-конференции политик призвал Европейский союз "забрать страну себе".

Министр попросил страны Евросоюза перестать сомневаться в принятии Киева в организацию. Также Кулеба сообщил, что ЕС необходимо пообещать сделать Украину частью союза.

"Это время настало. Наилучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа, — это в буквальном смысле забрать Украину себе", — заявил политик в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее сообщалось, что ЕС направит в Киев 1,2 миллиарда евро. Материальная помощь Запада стабилизирует экономику страны и поспособствует проведению реформ, объяснили в Европарламенте.

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