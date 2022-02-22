Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к западным лидерам. В ходе пресс-конференции политик призвал Европейский союз "забрать страну себе".
Министр попросил страны Евросоюза перестать сомневаться в принятии Киева в организацию. Также Кулеба сообщил, что ЕС необходимо пообещать сделать Украину частью союза.
"Это время настало. Наилучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа, — это в буквальном смысле забрать Украину себе", — заявил политик в эфире телеканала "Украина 24".
Ранее сообщалось, что ЕС направит в Киев 1,2 миллиарда евро. Материальная помощь Запада стабилизирует экономику страны и поспособствует проведению реформ, объяснили в Европарламенте.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.
Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.