Заместитель председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязь) Виктор Жора заявил, что Незалежная готовится к переносу секретных данных, если Россия "захватит" Киев. Как подчеркнул Жора, при "худшем сценарии", власти готовы уничтожить все архивы.
Как подчеркнул зампреда, в архивах содержится подробная информация о населении Украины, которую нельзя отдавать "захватчикам".
"Мы можем переместиться в новые места, мы можем сохранять данные, удалять их и предотвращать захват всех этих данных", — цитирует Жору издание Politico.
По словам зампреда, на самих компьютерах госслужащих никаких секретных данных нет, они хранятся в централизованной архивной системе и власти готовы в любую минуту её отключить.
Ранее в Киеве посетовали, что не могут назвать точную дату очередного "наступления" России на Украину. Как сообщили в МИД страны, они не могут координировать время из-за того, что у них нет "графика Путина".
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