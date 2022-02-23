Кулеба не смог назвать очередную дату "наступления" РФ из-за "графика Путина"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни на Украине, ни в США чётко не понимают, когда президент России Владимир Путин может дать "отмашку" для начала "наступления" в Незалежную. Как посетовал политик, у него "графика" российского лидера.

Как подчеркнул глава украинского МИД, в любом случае Киев готов действовать "оперативно".

"Проблема в том, что у нас нет ясного понимания графика Путина, как он планирует свои дальнейшие действия — ни здесь, в Вашингтоне, ни там, в Киеве", — заявил Кулеба в беседе с журналистами Fох.

Кроме того, глава МИД подчеркнул, что Украине не нужны военные США, а необходимо лишь оружие, чтобы суметь "отразить атаку" извне.

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