Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни на Украине, ни в США чётко не понимают, когда президент России Владимир Путин может дать "отмашку" для начала "наступления" в Незалежную. Как посетовал политик, у него "графика" российского лидера.
Как подчеркнул глава украинского МИД, в любом случае Киев готов действовать "оперативно".
"Проблема в том, что у нас нет ясного понимания графика Путина, как он планирует свои дальнейшие действия — ни здесь, в Вашингтоне, ни там, в Киеве", — заявил Кулеба в беседе с журналистами Fох.
Кроме того, глава МИД подчеркнул, что Украине не нужны военные США, а необходимо лишь оружие, чтобы суметь "отразить атаку" извне.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.
Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.