Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что требования, которые озвучил президент России Владимир Путин выполнить невозможно. Речь идёт о признании крымского полуострова российским и вступлении в НАТО.
Как подчеркнул премьер, такое решение идёт вразрез с суверенитетом Незалежной.
"Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно", — заявил Шмыгаль в эфире ICTV.
Ранее президент России подчеркнул, что для урегулирования отношений между Москвой и Киевом, властям Незалежной необходимо признать Крым российским. Кроме того, глава государства подчеркнул, что достигнуть нормализации в сфере дипломатии можно Если Украина откажется от вступления в НАТО.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.
Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.