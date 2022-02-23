Шмыгаль: требования Путина в отношении Крыма и НАТО выполнить невозможно

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что требования, которые озвучил президент России Владимир Путин выполнить невозможно. Речь идёт о признании крымского полуострова российским и вступлении в НАТО.

Как подчеркнул премьер, такое решение идёт вразрез с суверенитетом Незалежной.

"Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно", — заявил Шмыгаль в эфире ICTV.

Ранее президент России подчеркнул, что для урегулирования отношений между Москвой и Киевом, властям Незалежной необходимо признать Крым российским. Кроме того, глава государства подчеркнул, что достигнуть нормализации в сфере дипломатии можно Если Украина откажется от вступления в НАТО.

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