Украина обвинила США и Россию в отсутствии ядерного оружия: всего лишили

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, подписание меморандума 1994 года об отказе от ядерного вооружения, Украина поступила "неразумно". Как подчеркнул политик, Киев вынужден был это сделать под давление США и России.

Кулеба подчеркнул, что распорядиться арсеналом, который остался после распада СССР, можно было гораздо разумнее.

"В то время более разумное решение можно было бы найти, если бы США вместе с Россией не заняли бы совместной позиции лишить Украину ее ядерного оружия", — посетовал Кулеба в интервью телеканалу Fox.

Глава МИД подчеркнул, что не очень любит "спекулировать" на ошибках прошлого, но в обмен на подписание меморандума, страны обязались обеспечить Украине безопасность. Однако этого не произошло.

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