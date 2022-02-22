Мэр Киева Кличко вслед за Путиным выступил с обращением: "Русь была Киевской"

После исторического выступления президента РФ Владимира Путина мэр Киева Виталий Кличко тоже решил обратиться к нации. Он заявил, что Русь была Киевской.

Украинский политик попытался унизить Россию, приводя случайные факты из истории. В своём Facebook-аккаунте он отметил, что Украина самостоятельно выбрала своё будущее, и предложил РФ смириться с этим.

"Русь была Киевской, а Киев — великим городом. В то время где-то были болота, и никто не знал, что на их месте появится Москва", — написал Кличко.

Он также добавил, что, признав независимость ДНР и ЛНР, Россия фактически "объявила войну" Украине. Мэр Киева назвал российских миротворцев, которые направились в Донбасс, агрессорами. По его мнению, власти РФ проявили полное презрение к международному праву.

В понедельник, 21 февраля, Путин объявил о том, что Россия признаёт независимость Донецкой и Луганской народных республик.

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