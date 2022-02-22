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Автор Юлия Миленина

В ЛНР призвали Украину отвести войска: "Вся Луганская область — наша территория"

Мир

Украина должна добровольно отвести войска из Луганской области, иначе придётся принять меры. Об этом заявил вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов.

В ЛНР призвали Украину отвести войска: "Вся Луганская область — наша территория"

По его словам, в законодательстве о государственной границе сказано, что территория ЛНР — это земли бывшей Луганской области, передаёт РИА Новости.

"Есть наша территория, оккупированная украинскими войсками. Мы должны призвать Украину отвести войска добровольно. Если это не случится, думаю, будет принято решение, которое позволит установить мир, восстановить целостность всей Луганской народной республики", — подчеркнул политик.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова сообщила в интервью РБК, что ЛНР и ДНР будут признаны Россией в тех границах, в которых они существуют сейчас. По её словам, РФ не планирует идти дальше.

21 февраля президент страны Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он объявил о том, что РФ признаёт независимость Луганской и Донецкой народных республик.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу украина
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