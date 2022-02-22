Политолог Безпалько: нет чёткой ясности, в каких границах РФ признает ДНР и ЛНР

Пока нет чёткой ясности, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Беспалько, оценивая в интервью Pravda.Ru высказывания депутатов Госдумы по поводу масштаба независимых территорий.

Он отметил, что, скорее всего, ЛНР и ДНР теперь будут декларироваться именно в границах Луганской и Донецкой областей, которые раньше были субъектами унитарной Украины.

"Очевидно, что республики не будут оставаться в прежнем состоянии, то есть в состоянии 1/3 от собственной территории, от территории этих областей. Продолжат ли ЛНР и ДНР войну за оставшиеся под Украиной части — сейчас на этот вопрос никто не ответит. Пока что из области практических действий можно говорить лишь о том, что обстрелы народных республик прекратились почти сразу же после оглашения послания главы РФ Владимира Путина", — сказал политолог.

Ранее депутат Госдумы Леонид Калашников сообщил, что ЛНР и ДНР будут признаны Россией в границах соответствующих областей. Однако позже он отказался от своих слов.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в интервью РБК подчеркнула: РФ признает республики в существующих границах. По её словам, власти страны не собираются идти дальше.

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