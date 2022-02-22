В Совбезе ООН проходит битва дипломатов. Из-за "выходки" России

Совет Безопасности ООН проводит экстренное заседание, где обсуждаются вопросы, связанные с нынешней ситуацией вокруг Украины. Поводом для спешного созыва участников стало признание Россией самопровозглашённых республик Донбасса.

Встреча, созванная по инициативе Албании, Великобритании, Ирландии, Мексики, Норвегии, США, Украины и Франции, проходит в Нью-Йорке (США). От Москвы в саммите принимает участие постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, а от Киева — представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Первой слово взяла помощник секретаря ООН американка Розмари Дикарло, которая отметила, что решение России признать независимость обеих народных республик может иметь "региональные и глобальные последствия".

Напомним, ранее, требуя созыва совещания Совбеза, президент Франции созванивался с американским коллегой и канцлером Германии. О чём они договорились, читайте здесь.

Параллельно пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден издаст распоряжение, которое "запретит дальнейшие инвестиции, торговлю и финансирование американцами" в Донецкую и Луганскую народные республики, а госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик "требует быстрого и решительного ответа".

Канада также присоединилась к странам, которые осудили решение Путина и пообещали "жёстко отреагировать" и ввести санкции в ответ. Об этом объявила министр иностранных дел Мелани Джоли.

Что на Совбезе?

Сегодняшнее заседание Совбеза ООН можно кратко описать как поле битвы дипломатов. На которой, впрочем, не было ничего неожиданного:

США и их союзники сыпали, как всегда, голословными обвинениями в адрес России и предрекали "вторжение" её на Украину;

американский постпред заявила, что Путин "сделал заявку на все территории Российской Империи";

Линда Томас-Гринфилд считает, что Путин "разорвал в клочья" Минские соглашения и полагает, что на этом Кремль не остановится;

от обеспокоенности России по поводу возможного появления у Киева ядерного оружия постпред США отмахнулась, хотя именно о такой мечте недавно говорил сам президент Украины.

На момент публикации материала заседание Совбеза было, что называется, в самом разгаре. Pravda.Ru следит за ситуацией.