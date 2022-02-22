Макрон взял на себя функции координатора оценки Западом решения Путина о ЛДНР

Франция осудила решение России признать "сепаратистские регионы на востоке Украины” как нарушение суверенитета Украины. Президент Эммануэль Макрон призвал к экстренному заседанию Совета Безопасности ООН и санкциям ЕС в ответ "на выходку России".

"Заявление президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской республик независимыми государствами является явно односторонним нарушением международных обязательств России и нападением на суверенитет Украины”, — говорится в опубликованном Елисейским дворцом заявлении Макрона.

После того, как французский президент выразил своё отношение к решению России, он немедленно поговорил по телефону со своим американским коллегой Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем.

В заявлении Белого дома по итогам этих разговоров говорится, что трио "решительно осудило” признание Россией "так называемых регионов ДНР и ЛНР Украины” и будет "продолжать координировать свой ответ на их следующие шаги”.

В Берлине добавили, что все три лидера согласились с тем, что "односторонний шаг” России является нарушением Минского протокола и "не останется без ответа”.

"Германия, Франция и США резко осуждают решение российского президента”, — говорится в немецкой расшифровке звонка.