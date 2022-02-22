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Автор Евгения Васильева

Журналист опроверг данные о российских войсках в Донбассе

Мир

Российский журналист Семён Пегов прокомментировал сообщения о военном присутствии России в Донбассе. По словам корреспондента, эти заявления являются дезинформацией.

Журналист опроверг данные о российских войсках в Донбассе

"Ночью было много достаточно фейков. Это передвигались колонны не российские, а Народной милиции ДНР", — объяснил Пегов в эфире YouTube-канала "Прекрасная Россия бу-бу-бу".

Как подчеркнул журналист, он лично не зафиксировал армию РФ на неподконтрольных Киеву территориях. По мнению корреспондента, Москва введёт войска, когда документ о признании независимости ЛДНР приобретёт юридическую силу. Для этого указ российского лидера Владимира Путина должны ратифицировать в парламенте, отметил Пегов.

Ранее руководитель ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил президента России за признание Донбасса независимым государством. Также глава республики назвал местных жителей русским народом, который пытались истребить украинские власти.

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Почему Донбасс ушел из Украины? Политолог ошарашила ПРАВДОЙ
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина владимир путин леонид пасечник
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