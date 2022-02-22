Население Донбасса — русский народ, подвергающийся геноциду, заявили в ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что население Донбасса — это русский народ, который подвергается геноциду со стороны Украины. Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за признание независимости республик.

По его словам, Россия пришла на помощь в тот момент, когда обстановка на линии фронта накалилась до предела, а Киев возобновил массированные обстрелы, подрывая безопасность местных жителей.

"Руководство РФ услышало голос Донбасса и приняло судьбоносное, исторические решение — признать независимость и суверенитет народных республик, прекрасно осознавая все риски со стороны Запада. Для братской страны мы не просто ОРДЛО, как для Украины, а люди, соотечественники, русский народ, подвергающийся геноциду", — цитирует Пасечника его пресс-служба.

Он также выразил надежду, что вместе с РФ Донбасс сможет вернуться к стабильной жизни. Глава ЛНР подчеркнул: у жителей самопровозглашённых республик после решения Путина, принятого 21 февраля, появилась уверенность в завтрашнем дне.

Как отметил Пасечник, лишь благодаря российской поддержке ЛНР и ДНР избежали гуманитарной катастрофы и приступили к восстановлению промышленности.

"Спасибо, Россия", — заключил руководитель ЛНР.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен