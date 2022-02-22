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Автор Денис Постольский

В США прокомментировали украинский кризис: "Пока не покатятся танки"

Политика

Американские власти готовы продолжать дипломатические шаги для разрешения сложившегося кризиса вокруг Украины, "пока не покатятся танки", сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

В США прокомментировали украинский кризис: "Пока не покатятся танки"

По его словам, Вашингтон готов дать ответ России в случае гипотетического вторжения в эту страну.

"Россия продолжает усугублять этот кризис, который она же в первую очередь и создала. Мы продолжим проводить политику дипломатии до тех пор, пока не покатятся танки. Вместе с тем мы не питаем иллюзий относительно того, что может произойти дальше, и готовы будем дать решительный ответ", — сказал чиновник.

Как отметил сотрудник администрации Джо Байдена, в случае начала вооруженного конфликта на Украине США не будут отправлять свои войска для участия в боевых действиях.

Напомним, власти США пока не способны подтвердить сообщения средств массовой информации о вводе войск России в Донбасс. При этом Вашингтон не будет считать это "новым шагом".

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Автор: Денис Постольский, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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