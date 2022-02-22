Беги, Вова, беги!: АВС рассказал о странном совете Зеленскому из Вашингтона

Американский телеканал АВС рассказал своим зрителям, что США призвали президента Украины Владимира Зеленского покинуть Киев, где оставаться опасно, поскольку Россия "вот-вот" начнёт вторжение.

По данным авторов сюжета, чиновники из Вашингтона посоветовали Зеленскому "переехать на время во Львов". Мягко говоря, странный совет, учитывая, что

американские дипломаты бегут уже и из этого города в Польшу; Зеленский всё-таки президент страны и его место — у руля, даже если там опасно.

Есть в материале канала ещё одна странность:

журналисты не смогли указать ни источники такой информации, ни опасения, из-за которых прозвучала данная рекомендация.

На предполагаемое предложение заботливых американцев украинский президент косвенно ответил в своём обращении к нации, заявив, — если вкратце — что "Украина хочет дипломатии, но будет защищать себя".