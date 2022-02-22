Американский телеканал АВС рассказал своим зрителям, что США призвали президента Украины Владимира Зеленского покинуть Киев, где оставаться опасно, поскольку Россия "вот-вот" начнёт вторжение.
По данным авторов сюжета, чиновники из Вашингтона посоветовали Зеленскому "переехать на время во Львов". Мягко говоря, странный совет, учитывая, что
Есть в материале канала ещё одна странность:
На предполагаемое предложение заботливых американцев украинский президент косвенно ответил в своём обращении к нации, заявив, — если вкратце — что "Украина хочет дипломатии, но будет защищать себя".
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В США считают, что объявив о готовности к саммиту с президентом России, Джо Байден принимает на себя риски, которые могут с лёгкостью обернуться неприятностями.