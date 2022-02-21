В США предупредили ООН о создании в РФ списков украинцев для отправки в лагеря

Представитель США в международных организациях в Женеве Батшеба Нелл Крокер отправила в ООН письмо о последствиях российского "вторжения". По данным дипломата, власти РФ формируют списки граждан Украины, которых убьют или заставят работать в лагерях.

"У нас есть достоверная информация, указывающая на то, что российские силы составляют списки установленных украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации", — написали в документе, который цитирует РИА Новости.

Как подчеркнула Крокер, из-за нападения Москвы начнётся "катастрофа" в сфере прав человека. При этом в письме не доказали, что российские власти составляют подобные списки. В них, вероятно, попадут люди, которые выступают против РФ, отметила политик. Также она указала следующие категории, которые могут таким образом пострадать из-за "атаки" на Украину:

религиозные и этнические меньшинства;

люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что он игнорирует данные о "нападении" на Украину. По словам лидера, подобные сообщения являются дезинформацией.

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