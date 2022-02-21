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Автор Дмитрий Плотников

Монтян представила, кто был бы первым в "расстрельном списке" России по Украине

Политика

Накануне американские СМИ рассказали о подготовке Россией специальных «арестных списков» украинских политических деятелей. Над очередной «газетной уткой» из-за океана посмеялась адвокат и политический аналитик Татьяна Монтян.

Монтян представила, кто был бы первым в "расстрельном списке" России по Украине

В Telegram-канале Татьяны Монтян появилось сообщение, в котором автор высмеивает заявление отдельных представителей США, будто бы российские спецслужбы готовят «арестные списки», куда войдут украинские политические деятели, пишет портал Листай. По словам правозащитницы, американская пропаганда продолжает действовать по принципу - «дичи много не бывает».

Монтян напомнила, что последние заявления Вашингтона не имеют ничего общего с реальностью - Кремль несколько раз заверял западных партнёров об отсутствии планов на какие-либо спецоперации, связанные с Украиной. В Донбассе и так сложная обстановка, а Вашингтон продолжает раскачивать ситуацию, приписывая России подготовку различных провокаций.

Монтян с иронией заметила, существуй подобные списки на самом деле, в них не обошлось бы без украинского пропагандиста Дмитрия Гордона: «Первый, безусловно, Гордон - тут даже к бабке не ходи».

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Призрак войны: Кому на самом деле нужен конфликт между Украиной и Россией
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы украина донбасс дмитрий гордон татьяна монтян
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