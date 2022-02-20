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Автор Дмитрий Плотников

Речь Монтян в ООН о Донбассе вызвала истерику у отдельных украинцев

Политика

Известная украинская правозащитница и адвокат Татьяна Монтян накануне выступила на заседании Совбеза ООН, где обсуждалась ситуация на Донбассе. После произнесенной речи отдельные соотечественники девушки, принадлежащии к так называемым «патриотам», устроили настоящую истерику.

Речь Монтян в ООН о Донбассе вызвала истерику у отдельных украинцев

Российская сторона пригласила правозащитницу Татьяну Монтян на заседание Совбеза ООН, чтобы та могу смогла осветить ситуацию на Донбассе, которую наблюдала собственными глазами. Монтян заверила участников Совета безопасности, что Украина уже несколько лет представляет из себя колонию западных стран, а у власти в Незалежной находятся марионетки Вашингтона, пишет портал Листай. Что касается назревающей войны в Донбассе, её провоцируют исключительно США и Евросоюз.

«Других целей у Запада нет, только организовать эту войну. Если бы это было не так, Запад давно заставил бы Украину выполнять Минские соглашения», – заверила Татьяны Монтян.

Речь правозащитницы на заседании Совбеза ООН произвела на Украине эффект разорвавшейся бомбы. Киев обрушился с критикой на Монтян: Ирина Геращенко, одна из лидеров фракции «Европейская солидарность», назвала её «украинофобкой» и призвала СБУ и СНБО проанализировать слова адвоката на предмет уголовного преступления, а журналист Алексей Братущак обвинил Монтян в работе по «российской методичке». Заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин и вовсе назвал правозащитницу агентом спецслужб России.

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Призрак войны: Кому на самом деле нужен конфликт между Украиной и Россией
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы украина донбасс татьяна монтян
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