Косачёв: своим заявлением Байден поощряет силовую операцию Киева

Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев высказался по поводу выступления лидера США Джо Байдена, расценив слова последнего как поощрение военной операции, проводимой Киевом.

"Это — прямое поощрение силовой операции со стороны Киева, которую Запад покрывает уже сейчас и явно будет делать это и впредь, лишь бы расправиться с Россией любым способом. Чудовищно", — отметил Косачёв в своем Facebook.

По словам сенатора, сейчас политики должны быть внимательны к каждому своему слову и не бросать их на ветер. А своим необдуманным заявлением Байден предаёт "миллионы людей, причём с обеих сторон вдоль линии соприкосновения, которые ждут от политиков только предотвращения войны".

Как пишет РИА Новости, в своём обращении, сделанном рано утром 19 февраля, Байден заявил, что ДНР и ЛНР ответственны за нарушение режима прекращения огня в Донбассе, несмотря на то, что по информации руководства этих республик, именно украинские силовики постоянно обстреливали их позиции в последние дни. Также Байден попытался возложить ответственность за ухудшение обстановки в Донбассе и на Россию, напомнив, что против Москвы будут введены санкции в случае её "вторжения". Россия заявляет, что не имеет никакого отношения к происходящему сегодня в Донбассе.

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