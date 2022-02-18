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Автор Светлана Нерадовская

Байден готовит выступление с обновленной информацией по ситуации на Украине

Мир

В 16 часов по местному (вашингтонскому) времени (в 00:00 мск) лидер США Джо Байден представит своё обращение, касающееся ситуации на Украине. Об этом сообщили в Белом доме со ссылкой на рабочий график президента.

Байден готовит выступление с обновленной информацией по ситуации на Украине

"Президент представит обновленную информацию о наших продолжающихся усилиях по сдерживанию и дипломатии, а также о наращивании Россией воинского контингента на границе с Украиной", — говорится в сообщении Белого дома.

Как пишет РИА Новости, до своего выступления Байден планирует пообщаться по телефону с союзниками на тему кризиса на Украине.

Запад уже давно обвиняет Россию в подготовке "нападения" на Украину, которого до сих пор не произошло. Москва подобные обвинения называет смешными и опасными.

Сегодня ситуация в Донбассе ухудшается. Главы ДНР и ЛНР объявили 18 февраля об эвакуации мирного населения в Россию.

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Массовая эвакуация жителей Донбасса и возможное вторжение Украины в ДНР и ЛНР. Последние новости
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша лнр днр россия донбасс украина джо байден
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