Путин заявил об обострении ситуации в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время наблюдается обострение ситуации в Донбассе.

"К сожалению, прямо сейчас мы наблюдали обострение ситуации на Донбассе", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером.

Путин напомнил, что выполнение Минских договорённостей — залог восстановления мира на Украине, поэтому Киев должен вступить в диалог с властями Донецкой и Луганской народных республик и договориться о мерах по завершению конфликта.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин призвал жителей республики эвакуироваться в Ростовскую область, где есть места приёма и размещения беженцев. По прогнозам Пушилина, в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский даст ВСУ приказ на силовой захват Донбасса.

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