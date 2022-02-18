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Автор Игорь Рябов

Путин заявил об обострении ситуации в Донбассе

Политика

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время наблюдается обострение ситуации в Донбассе.

"К сожалению, прямо сейчас мы наблюдали обострение ситуации на Донбассе", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером.

Путин напомнил, что выполнение Минских договорённостей — залог восстановления мира на Украине, поэтому Киев должен вступить в диалог с властями Донецкой и Луганской народных республик и договориться о мерах по завершению конфликта.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин призвал жителей республики эвакуироваться в Ростовскую область, где есть места приёма и размещения беженцев. По прогнозам Пушилина, в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский даст ВСУ приказ на силовой захват Донбасса.

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Экстренное обращение Главы ДНР Дениса Пушилина в связи с резким обострением военной ситуации
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
днр украина донбасс денис пушилин владимир путин владимир зеленский
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