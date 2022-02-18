Глава ДНР призвал граждан эвакуироваться в Россию: "Выезд сохранит вам жизнь"

Руководитель ДНР Денис Пушилин обратился к жителям республики. В своей речи он призвал граждан к эвакуации.

По словам политика, из-за обстрелов ВСУ могут пострадать люди. Он заявил, что с 18 февраля начался массовый выезд жителей ДНР в Россию. Как подчеркнул Пушилин, в первую очередь неподконтрольную Киеву территорию необходимо покинуть женщинам, детям и старикам.

"Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким. По договорённости с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приёма и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым", — сказал Пушилин, ролик доступен на YouTube.

Также глава ДНР предупредил, что в ближайшее время украинский лидер Владимир Зеленский распорядится силовым путём захватить Донбасс. Вместе с этим политик указал на готовность бойцов защитить мирное население и инфраструктуру.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Зеленского выполнить Минские соглашения. Только так можно остановить кровопролитие, подчеркнул российский политик.

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