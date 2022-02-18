Политолог Безпалько дал прогноз по конфликту в Донбассе: "Провокации ещё будут"

Политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько спрогнозировал, как в ближайшие дни будет развиваться военный конфликт в Донбассе.

По его словам, Киев продолжит масштабные провокации. Однако, подчеркнул эксперт, власти Украины вряд ли решатся на какие-либо крупные военные операции, передаёт РИА Новости.

Он убеждён: обстрелы по ЛНР, зафиксированные 17 февраля, уже представляют собой провокационные действия, направленные на то, чтобы вызвать ответный огонь со стороны Народной милиции республики.

"В дальнейшем могут организовать ещё более масштабные обстрелы, нанести удар по Донецку из РСЗО, ёмкости с аммиаком взорвать, попытаться захватить село", — назвал политолог возможные шаги Киева.

18 февраля в ЛНР зарегистрировали новые провокации со стороны ВСУ. Ранним утром украинские силовики обстреляли два села. Данных о пострадавших пока нет.

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