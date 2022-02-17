В ЛНР и ДНР заявили о попытках эскалации конфликта в Донбассе со стороны Киева

Ситуация на линии боевого соприкосновения в Донбассе существенно обострилась 17 февраля, заявили в Народной милиции ЛНР.

"Противник, по прямому указанию киевского военно-политического руководства, предпринимает попытки эскалации конфликта", — говорится в экстренном заявлении ведомства в Telegram.

Аналогичное заявление разместила в своём телеграм-канале Народная милиция ДНР.

Сообщается, что ВСУ обстреляли из миномётов и гранатомётов район села Сокольники и посёлка Нижнее. Минометному обстрелу подверглись районы посёлков Донецкий, Весёленькое и Нижнее Лозовое.

Кроме того, из гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов были обстреляны населённые пункты Золотое-4 и Золотое-5.

В ДНР заявили об обстрелах из гранатомётов и стрелкового оружия населённых пунктов Коминтерново и Октябрь. Кроме того, сообщается, что из миномётов были обстреляны населённые пункты Петровское и Новоласпа.

Информацию о потерях среди мирных жителей и военных, а также повреждениях инфраструктуры в результате обстрелов в настоящее время уточняют.

В ЛНР и ДНР призвали международных наблюдателей зафиксировать факты нарушения перемирия Киевом, а также и принять "незамедлительные меры для предотвращения кровопролития" в Донбассе.

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