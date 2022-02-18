В ЛНР заявили о новых обстрелах со стороны ВСУ

Украинские военные дважды с начала суток 18 февраля обстреляли населённые пункты на территории ЛНР. Об этом сообщает представительство самопровозглашённой республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Вооружённые формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, используя тяжёлое вооружение, которое в соответствии с Минскими соглашениями должно быть отведено", — говорится в сообщении представительства в Telegram.

По оперативной информации, в 5.50 из 120-миллиметровых миномётов было обстреляно село Пришиб, в 6.50 — село Желобок.

Данные о пострадавших и повреждениях в результате обстрелов в настоящее время уточняются.

Накануне в ДНР и ЛНР заявили о резком обострении обстановки на линии боевого соприкосновения и обстрелах ВСУ населённых пунктов из миномётов и гранатомётов. В Донбассе сочли произошедшее попыткой ВСУ развязать активные боевые действия.

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