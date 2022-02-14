Кадыров обратился к Зеленскому: "Наступил час исполнения долга"

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров обратился к гражданам Украины и лидеру страны Владимиру Зеленскому. Российский политик призвал президента выполнить Минские договорённости.

"Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть, сегодня, как никогда, возникла необходимость выполнения Минских соглашений, под которыми стоит подпись не только Президента России, но и Президента Украины", — заявил Кадыров в своём Telegram-канале.

Вместе с этим глава Чечни подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин и россияне не хотят войны между двумя странами. По словам Кадырова, осуществление Минских договорённостей снизит напряжённость во всём мире.

Также, по мнению политика, граждане Украины не относят себя к "западному миру" из-за его русофобии. Как подчеркнул руководитель Чечни, режим Зеленского является антинародным. Кадыров выразил надежду, что жители страны смогут исправить ситуацию без помощи других государств.

Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что американские власти отправили членам альянса НАТО инструкции по обсуждению ситуации на Украине. По данным политика, в методичке описали, как замедлять переговоры и разрешение конфликта в ЛДНР.

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