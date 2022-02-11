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Автор Игорь Рябов

Украина не готова вести прямой диалог с ДНР и ЛНР, заявил Кулеба

Мир

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов продолжать работу в "нормандском формате", однако отказывается от ведения прямого диалога с Донецкой и Луганской Народными Республиками.

Украина не готова вести прямой диалог с ДНР и ЛНР, заявил Кулеба

В четверг, 10 февраля в Берлине прошли переговоры политсоветников стран "нормандской четвёрки" (Россия, Германия, Франция и Украина), которые закончились безрезультатно. По словам замруководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака, в итоговом документе Украина отказалась цитировать Минские соглашения в той части, где говорится, что статус Донбасса должен решаться в ходе диалога Киева с "представителями отдельных районов". В марте текущего года советники должны встретиться ещё раз.

"Россия настаивает, чтобы Украина вела прямой диалог с так называемыми ДНР и ЛНР, если Украина на это пойдет, тогда статус России со стороны конфликта изменится на статус посредника, именно поэтому мы на это не идем. Но мы готовы к продолжению переговоров и в нормандском формате", — сказал Кулеба на брифинге.

Ранее Кулеба заявил, что украинские власти не будут выполнять Минские соглашения "на российских условиях".

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы донбасс украина дмитрий кулеба минские соглашения
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