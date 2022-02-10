Украина отказалась выполнять минские соглашения "в российской редакции"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил о решении киевских властей не выполнять минские соглашения по Донбассу. Но уточнил, что они не отказываются от них "насовсем".

Выступая на брифинге, трансляция которого велась онлайн, глава украинской дипломатии уточнил, что "Киев не будет выполнять Минские соглашения на российских условиях", а выполнит их "такими, как они есть".

На вопрос о том, что, получается, Макрон, приезжавший на этой неделе в Незалежную, соврал, когда говорил о готовности Зеленского следовать пунктам документа, Кулеба ответил, что французский президент "не пытался заставить Украину выполнять минские соглашения на условиях Кремля".

При этом уточнять, какие именно "российские условия и российская интерпретация" минских соглашений имеется в виду, глава МИД Украины не стал.

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