EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Военный аналитик рассказал, почему у Украины проблемы с турецкими Bayraktar
Украина отказалась выполнять минские соглашения "в российской редакции"
Зрада Львова: общежитие госуниверситета назвали именем Моргенштерна
В Брестской области на дежурство выставили С-400 "Триумф"
Врач-сомнолог Кудинов: безобидный храп может привести к внезапной смерти во сне
Постпред РФ при ООН оценил готовность Запада развязать конфликт с Москвой
Доктор Еделев объяснил, в каком состоянии сейчас находится Жириновский
Автор Ольга Лебедева

Украина отказалась выполнять минские соглашения "в российской редакции"

Мир

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил о решении киевских властей не выполнять минские соглашения по Донбассу. Но уточнил, что они не отказываются от них "насовсем".

Выступая на брифинге, трансляция которого велась онлайн, глава украинской дипломатии уточнил, что "Киев не будет выполнять Минские соглашения на российских условиях", а выполнит их "такими, как они есть".

На вопрос о том, что, получается, Макрон, приезжавший на этой неделе в Незалежную, соврал, когда говорил о готовности Зеленского следовать пунктам документа, Кулеба ответил, что французский президент "не пытался заставить Украину выполнять минские соглашения на условиях Кремля".

При этом уточнять, какие именно "российские условия и российская интерпретация" минских соглашений имеется в виду, глава МИД Украины не стал.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Апгрейд Минских соглашений”: Что снова задумал Зеленский
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
украина дмитрий кулеба минские соглашения
Популярное
Здоровье
Как сделавший 8 прививок от COVID-19 Жириновский смог заболеть, объяснил врач

Вирусолог, академик РАН Виталий Зверев рассказал, почему лидер ЛДПР Владимир Жириновский заболел коронавирусом и был госпитализирован несмотря на то, что восемь раз вакцинировался от COVID-19.

Как сделавший 8 прививок от COVID-19 Жириновский смог заболеть, объяснил врач
Украинский неонацист: "Нам дают много оружия, потому что нам прикольно убивать"
Мир. Новости мира
Украинский неонацист: "Нам дают много оружия, потому что нам прикольно убивать"
Мир. Новости мира
Лех Валенса призвал готовиться к атаке на Москву
Происшествия
Российская фигуристка Камила Валиева провалила допинг-тест
Александр Артамонов На Украине запахло "серой" Александр Артамонов Любовь Степушова Назван критический для Украины фактор в войне с Россией и Белоруссией Любовь Степушова Ирина Шлионская Жизнь можно изменить с помощью гипноза Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Неожиданный вопрос телеведущего Норкина о НАТО заставил замолчать всю студию
Здоровье
Невролог Мацокин призвал после "омикрона" отказаться от кофе: "Станет хуже"
У конгресса лопнуло терпение: новый закон запретит США вооружать Украину
Мир. Новости мира
У конгресса лопнуло терпение: новый закон запретит США вооружать Украину
Популярное
Здоровье
Как сделавший 8 прививок от COVID-19 Жириновский смог заболеть, объяснил врач

Вирусолог, академик РАН Виталий Зверев рассказал, почему лидер ЛДПР Владимир Жириновский заболел коронавирусом и был госпитализирован несмотря на то, что восемь раз вакцинировался от COVID-19.

Как сделавший 8 прививок от COVID-19 Жириновский смог заболеть, объяснил врач
Украинский неонацист: "Нам дают много оружия, потому что нам прикольно убивать"
Мир. Новости мира
Украинский неонацист: "Нам дают много оружия, потому что нам прикольно убивать"
Мир. Новости мира
Лех Валенса призвал готовиться к атаке на Москву
Происшествия
Российская фигуристка Камила Валиева провалила допинг-тест
Александр Артамонов На Украине запахло "серой" Александр Артамонов Любовь Степушова Назван критический для Украины фактор в войне с Россией и Белоруссией Любовь Степушова Ирина Шлионская Жизнь можно изменить с помощью гипноза Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Неожиданный вопрос телеведущего Норкина о НАТО заставил замолчать всю студию
Здоровье
Невролог Мацокин призвал после "омикрона" отказаться от кофе: "Станет хуже"
У конгресса лопнуло терпение: новый закон запретит США вооружать Украину
Мир. Новости мира
У конгресса лопнуло терпение: новый закон запретит США вооружать Украину
Последние материалы
Политолог объяснил, как госпитализация Жириновского отразится на вакцинации
"Спекуляция!": МОК прокомментировал ситуацию с допинг-тестом Камилы Валиевой
Почему Западу выгоден миф о "российской угрозе", объяснил дипломат Гатилов
Военный аналитик рассказал, почему у Украины проблемы с турецкими Bayraktar
Украина отказалась выполнять минские соглашения "в российской редакции"
Зрада Львова: общежитие госуниверситета назвали именем Моргенштерна
В Брестской области на дежурство выставили С-400 "Триумф"
Врач-сомнолог Кудинов: безобидный храп может привести к внезапной смерти во сне
Постпред РФ при ООН оценил готовность Запада развязать конфликт с Москвой
Доктор Еделев объяснил, в каком состоянии сейчас находится Жириновский
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников