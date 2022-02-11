Госдеп отправил в НАТО инструкции по затягиванию переговоров по Украине — Козак

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Госдепартамент США разослал всем странам Североатлантического альянса инструкции по ведению переговоров по Украине.

В разосланных Госдепом США методичках объясняется, как затягивать переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе и вести их в тупик, подчеркнул Козак.

Ранее в Берлине прошла встреча советников лидеров "нормандской четвёрки" (Россия, Германия, Франция и Украина), на которых РФ представлял Козак. Девятичасовые переговоры закончились безрезультатно, потому что сторонам не удалось преодолеть разногласия, отметил замруководителя администрации президента. В итоговом документе переговоров делегация Украины отказалась цитировать Минские соглашения в той части, где говорится, что статус Донбасса должен решаться в ходе диалога Киева с "представителями отдельных районов".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Киев не готов вести прямой диалог с Донецкой и Луганской Народными Республиками.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен