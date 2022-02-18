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Автор Ольга Лебедева

Лукашенко заявил о готовности признать ЛНР и ДНР. После Путина

Мир

Президент Белоруссии заявил о готовности оказать России любую поддержку в вопросах урегулирования ситуации на Донбассе, в том числе и признать ЛДНР, если это сделает Москва.

Заявление это Лукашенко сделал перед тем, как вылететь в Москву, где он сегодня будет встречаться с Владимиром Путиным.

"Мы России окажем любую поддержку. И военную, и, если будет надо, экономическую. Поделимся последним куском хлеба, точно так и со страдальцами на Донбассе. Если это в Чернигове – и черниговцам будем помогать. Это наша твердая позиция", – подчеркнул Лукашенко.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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